Fenerbahçe , 2021-22 sezonunda istediği performansı gösteremeyen Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, oyuncuya gelecek sezon planlanamasında yer almadığını bildirdi.

Gustavo yeni sezon planlamasında yer almıyor

Habertürk'te yer alan habere göre; 2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu durum 35 yaşındaki oyuncuya iletildi.

Anlaşma zemini aranıyor

Fenerbahçe yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin Euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşma zemini arıyor.

Maaşının bir bölümü teklif edilecek

1 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo'ya maaşının bir bölümü teklif edilecek.

Geçen sezon 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu takımına 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.