Corona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de liglere bir süre ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde Süper Lig özlemi 12 Haziran'da son buluyor. Resmi açıklamaların ve prosedürlerin duyurulmasından sonra kulüpler lige geri dönüş hazırlıkları için kolları sıvadı.

Sezonun son 7 haftalık periyodunda oldukça kötü bir ivme yakalayan Fenerbahçe bu geri dönüşü iyi değerlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde geri dönüş yapmak isteyen Fenerbahçe kampa girmeye hazırlanıyor. Takım tarafından gelen bu talebe Başkan Ali Koç sıcak baktı.

Tüm futbolcular ve teknik heyet bugün tekrardan corona virüs testinden geçti. Eğer sonuçlar negatif gelirse Sarı Lacivertli kafile zaman kaybetmeden Riva'da kampa girecek ve burada lige hazırlanacak.

Yusuf Dursun







