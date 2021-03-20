Şampiyonluk yolundaki kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala, Sarı-Lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesindeki "Fenerbahçemiz Beşiktaş'a konuk oluyor" başlıklı haberde, "1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk olacağız." ibaresi kullanıldı. Böylece Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın toplamda 20 şampiyonluğunu tanımış oldu.

Fenerbahçe, resmi sitesinden "1924’ten bugüne ülke futbol federasyonunun düzenlediği ulusal organizasyonlardaki Türkiye Şampiyonluklarımız" başlığıyla 28 Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve hedeflerinin 29. şampiyonluk olduğunu daha önce belirtmişti. Gençlerbirliği maçı öncesi de, "Fenerbahçemiz, Süper Lig'in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği'ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor." ifadesiyle Gençlerbirliği'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına vurgu yapılmıştı.











