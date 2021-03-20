Fenerbahçe'den flaş açıklama: 20 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş...
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk şansını artırmak istiyor. Beşiktaş da 3 puanı alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmanın peşinde. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinde kritik karşılaşma öncesi "1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk olacağız." ibaresini kullandı. Böylece Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplamda 20 şampiyonluğunu tanımış oldu.
Şampiyonluk yolundaki kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala, Sarı-Lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesindeki "Fenerbahçemiz Beşiktaş'a konuk oluyor" başlıklı haberde, "1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk olacağız." ibaresi kullanıldı. Böylece Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın toplamda 20 şampiyonluğunu tanımış oldu.
Fenerbahçe, resmi sitesinden "1924’ten bugüne ülke futbol federasyonunun düzenlediği ulusal organizasyonlardaki Türkiye Şampiyonluklarımız" başlığıyla 28 Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve hedeflerinin 29. şampiyonluk olduğunu daha önce belirtmişti. Gençlerbirliği maçı öncesi de, "Fenerbahçemiz, Süper Lig'in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği'ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor." ifadesiyle Gençlerbirliği'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına vurgu yapılmıştı.