Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelede Sarı-Lacivertliler'e bir kötü haber geldi.





Mücadele öncesinde ceza sınırında bulunan Miguel Crespo ilk yarının uzatma anlarında Anastasios Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Böylece Portekizli orta saha gelecek maç cezalı duruma düştü.

26 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacaktı. Tecrübeli oyuncu 58. dakikada ise Abdülkadir Ömür'e sert bir müdahalede bulundu. Pozisyon sonrasında Halil Umut Meler, Crespo'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve tecrübeli oyuncu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelede Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Trabzonspor'da da Marc Bartra ceza sınırında yer alıyor.