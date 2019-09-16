Fenerbahçe’nin U14 Takımı, dün futbolda İstanbulspor’u sahasında 7-0 mağlup etti. Golleri Emirhan (3), Asaf Akın, Batuhan (2) ve Mustafa filelerle buluşturdu. 65. dakikada İstanbulspor kalecisinin sakatlanması ve oyuncu değiştirme haklarının olmamasından dolayı oyun içinden kaleci değişimi sağlandı.

Bu durumdan sonra Sarı-Lacivertliler de sayısal olarak eşitliğin sağlanması adına Ömer Faruk Kahraman’ı oyundan aldı. İki kulübün U16’daki kapışmasında da Kanarya, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.