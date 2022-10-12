Sezona Dimitris Itoudis yönetiminde iddialı bir şekilde giren Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni bir bombayı patlatmak adına girişimlerine hız vermiş durumda. NBA 'de son olarak Denver Nuggets forması giyen ve hala serbest oyuncu konumunda bulunan Facundo Campazzo'nun yeni durağı merak edilirken Fenerbahçe de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak adına şartları zorluyor.

Dallas Mavericks iddiası

Fenerbahçe'nin Campazzo'ya yönelik ilgisi, uzun süredir gündemdeyken kariyerine NBA'de devam etme ihtimali bulunan yıldız oyuncu için Dallas Mavericks devreye girdi. Marc Stein'ın haberine göre Dallas, Campazzo ile 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Teklif doğrulandı

Facundo Campazzo'nun menajeri, Dallas Mavericks'in ilgisini ülkesinde çıktığı bir radyo programında doğruladı. Fakat tercih konusunda Campazzo'nun edineceği rolün de önem taşıdığı belirtildi.

Real Madrid'den görüşme

Yunanistan basınından Sport24'e göre Campazzo'nun eski takımı Real Madrid ise hala serbest oyuncu konumunda olan Campazzo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun Avrupa'ya dönüş ihtimaline ilişkin bilgi alındı.

Fenerbahçe'den dikkat çeken teklif

Real Madrid, Campazzo ile görüşmelerde bulunurken benzer bir atak da Fenerbahçe'den geldi. Sarı-Lacivertlilerin Campazzo'nun transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Real Madrid'den çok daha iyi bir teklif sunduğu iddia edildi.

Sport24'ün haberine göre Fenerbahçe, Campazzo'ya 3 yıl için 10 milyon Dolar'lık bir teklif sundu.

Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. NBA'de şansını denemek istese de Dallas Mavericks'teki rolü konusunda şüpheleri olan Campazzo'nun Avrupa'ya dönüş ihtimali de kuvvetli biçimde geçerliliğini koruyor.