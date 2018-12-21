Cesc Fabregas, son yıllarda zaman zaman Fenerbahçe’nin gündemine geldi ama bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. Ancak Sarı-Lacivertliler için bu rüyayı gerçeğe çevirme ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

İspanyol yıldızın sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. Sarri’nin gözüne girmeyi başaramayan ve yedek kulübesinde oturan Fabregas, yeni bir maceraya başlamaya kararlı.

En büyük avantaj baba Dein!

Fenerbahçe’nin en önemli avantajı, 31 yaşındaki yıldızın menaceri Darren Dein’in; Ali Koç ve Comolli’nin yakın arkadaşı David Dein’in oğlu olması. Comolli, oğul Dein ile sürekli dirsek temasında. Fransız sportif direktör, Fenerbahçe’nin bu transferde ne kadar ciddi olduğunu İngiliz menacerle paylaştı. Comolli, Fabregas ile Chelsea arasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Chelsea, Suarez’i alırsa...

Yıldız orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalıyor ancak bu transferi ocak ayında bitirmek isteyen Sarı- Lacivertliler, Chelsea’yi uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmenin yollarını arıyor. İngiliz ekibinin Barcelona’dan Denis Suarez’i transfer etmesi halinde, Fabregas’ın gelme ihtimali artacak.