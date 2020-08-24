Beşiktaş’ın, yeniden takıma kazandırmak istediği ve kariyerini Fransa’nın Lyon takımında sürdüren Marcelo Guedes’e, Türkiye’den flaş bir teklifin geldiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon harika bir performans gösteren ancak yarı finalde güçlü Bayern Münih’e elenen Lyon’da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Marcelo için ezeli rakip Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. Yarı final sonrası kulübün verdiği iki günlük izini değerlendiren Brezilyalı futbolcunun menajeri ile Sarı- Lacivertliler’in temasa geçtiği öğrenildi. Kanarya’nın, 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme için senelik 2 milyon Euro’nun üzerinde mükemmel bir teklif yaptığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun ise menajeri aracılığıyla bu teklife teşekkür edip, ret cevabı gönderdiği ifade edildi.

Siyah-Beyazlılar’la temas halinde olan Marcelo’nun, “Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” dediği öğrenildi. Kara Kartal’dan haber bekleyen Marcelo’nun, Beşiktaş’a transfer olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. Lyon’un hocası Rudi Garcia’nın, çok sevdiği oyuncusunu her ne kadar bırakmak istemese de, onun tekrar Türkiye’ye dönme isteğini kırmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Çağrı Davran



