Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti. Fenerbahçe teknik direktörünü bir türlü bulamadı. Yönetim sonunda Erol Bulut ismi üzerinde karar kıldı. Ancak genç çalıştırıcının takımı Alanyaspor, Sarı-Lacivertliler gibi kupada yoluna devam ediyordu. İki takımın finalde karşılaşması ihtimali düşünülerek, resmi bir adım atılmadı. Ancak Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kupaya havlu atınca bu ihtimal ortadan kalktı. Yönetim, Alanyaspor’un bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı kupa rövanşının ardından harekete geçmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe, kısa süre içinde Erol Bulut’a, yeni sezondan itibaren geçerli olacak bir sözleşmeye imza attırmak istiyor. Böylece lig biter bitmez genç çalıştırıcı, hemen Sarı-Lacivertliler için kolları sıvayarak çalışmalara başlayabilecek.







