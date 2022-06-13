Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-Lacivertli ekip mücadelenin ardından Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ın bir önceki karşılaşma sonunda söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından kupayı kaldırdığı anları paylaşan Sarı-Lacivertli ekip, "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadelerine yer verdi.

Neler yaşanmıştı?

Serinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup etmiş ve başantrenör Ergin Ataman, mücadelenin ardından kalan maçları kazanacaklarını ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kupayı kazanacaklarını şu sözlerle dile getirmişti: "Biz yine şampiyon olacağız' diye söyledim ben. Şimdi onlar düşünsünler. Çünkü pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz"

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:







