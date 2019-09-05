Fenerbahçe Kulübü, Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararı sonrası resmî sitesinden bir açıklama açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Temmuz 2011’de; ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm damarlarına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından devletin tüm imkanları kullanılarak kulübümüze, önceki başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize kurulan kumpas tüm kamuoyunun malumudur. Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı, yönetimi ve camiası; tam 8 yıldır hukuk mücadelesini sürdürmektedir. Fenerbahçe bu operasyonun ‘kumpas’ olduğunu ilk gün haykırdığı gibi haykırmaya devam edecektir.”

‘Ele geçiremezler’

“Dün (önceki gün) akşam saatlerinde, Türk Milleti adına yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan, aynı örgüt (FETÖ) tarafından düzenlenen Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararında, Fenerbahçe’ye kurulan kumpas gözler önüne serilmiştir. Karar göstermektedir ki yargılaması bugünlerde de devam eden şike kumpası iddianamesinde de belirtildiği üzere temel amaç Fenerbahçemiz’i ele geçirmektir. Ancak unutulmamalıdır ki bu köklü camiayı bugüne kadar kimse ele geçirememiştir bundan sonra da kimse ele geçiremeyecektir.”

‘Tereddütle bakılmamalı’

“Bu noktada Yargıtay’ın değerli üyelerinden beklentimiz; 3.5 yılı aşkın süredir Yargıtay’da bekleyen ‘3 Temmuz Şike Kumpası Beraat kararının’ artık bir gün dahi geciktirilmeden onanmasıdır. Ve bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe’ye yapılan bu hukuksuzluklara tereddütle bakmak, ‘ama’ veya ‘fakat’larla ulaşılacak her değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik varlığına kast eden FETÖ’nün meşrulaştırılmasından başka artık hiçbir anlam taşımamaktadır.”