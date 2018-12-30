Şimdiden hem bu sezonu Süper Lig’de iyi bir sıralamada tamamlamak hem de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, daha önce de peşine düştüğü Edin Visca’ya, Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istiyor. İki sezon önce Trabzonspor’un başındayken Yanal, Visca’yı ısrarla kadrosunda görmek istemişti. Hatta Bordo- Mavili yönetim, tecrübeli hocanın ısrarı üzerine takas artı paralı teklifler yapmış, ancak Boşnak yıldızı almayı başaramamıştı. Yanal, geçmiş hayalini şimdi gerçeğe dönüştürmek adına Başkan Ali Koç’la bir görüşme yaptığı ve “Başkanım eğer birine para harcayacaksak, bu Visca olmalı” dediği öğrenildi.

Teklife sıcak bakabilir

Uzun süredir Başakşehir’in başarısı için tek döken Visca’nın da, aynı pozisyonda oynadığı Robinho’nun transferi sonrası Fenerbahçe’den gelebilecek bir teklife sıcak baktığı bildirildi. Kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro civarı bir para alan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 2.5 milyon Euro’luk bir teklif yapılacağı belirtildi.

Ömer Necati Albayrak