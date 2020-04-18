Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

Fenerbahçe'de geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için bizzat Başkan Ali Koç devreye girip Başakşehir’in kapısını çalacak.

18 Nisan 2020, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. 

Sözcü'nün haberine göre; geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.

FORMUNUN ZİRVESINDE

Visca’nında Fenerbahçe'ye gitmek istemesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2011'den beri İstanbul temsilcisinde başarıyla forma giyen 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol-13 asist üretmişti. 

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Simon Falette şanssızlığı! Corona virüsü...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...