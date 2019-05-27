Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi.

Bugün Roma'dan İstanbul'a gerçekleştirilen iki sefere de rezervasyon yaptıran Dzeko ve Menajeri Mirsad Türkcan, 14.55'te inecek olan uçakta yer almazken, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 11.30'da İstanbul'a geldikleri ortaya çıktı.

Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacağı ve 1 Hazıran'da İstanbul'dan Saraybosna'ya döneceği bilgisine de ulaşılırken öte yandan Dalaman'a da rezervasyonu bulanan golcü oyuncunun bu seferi kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor

Şu saatlerde İstanbul'da bulunan Dzeko ile yöneticilerden Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli'nin bir araya geldikleri ve kısa bir görüşme yaptıkları da iddia edilirken, Başkan Ali Koç ise yeğenin mezuniyet töreni için ABD'de bulunuyor.

Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan ve Roma ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcu bu sezon 44 maçta 17 gol attı.

192 boyunda olan 33 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde Zeljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City formaları giydi.

Yıldız futbolcunun eşi Amra Silajdžić Džeko ise İstanbul'dan bir fotoğraf paylaştı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)