Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olan Fenerbahçe, bu maç öncesinde Akdeniz'de çıktığı son 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü görememişti. En son galibiyetini 26 Kasım 2017'de ligde Alanyaspor karşısında tek golle almayı başaran Sarı-Lacivertliler, sonrasında Antalya deplasmanlarında adeta kabus yaşamıştı. 24 Aralık 2018'de Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Kanarya, 21 Nisan 2019'da Alanya'ya 1-0 kaybetti. 16 Eylül 2019'da yine Alanya'ya 3-1'le boyun eğen Fenerbahçe, dünkü maçtan önce de 29 Şubat 2020'de Kırmızı-Beyazlılar'la 2-2 berabere kalmıştı.

Hedef şimdi Konyaspor

Bu şanssızlığı kırmak için sahaya çıkan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, maç boyunca rakip önünde hep hücum futbolu oynadı. İlk yarıda rakibin 10 kişi kalmasıyla baskı da arttı. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin 1-1'i bulması sonrası baskısını iyice artıran Bulut'un takımı, aradığı golü Perotti ile buldu ve karşılaşmayı kazanmayı başardı. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, aynı zamanda Antalya'da çıktığı karşılaşmalardaki kâbusa da son verdi. Haftaya Konya'yı konuk edecek Sarı-Lacivertliler, bu maçı da kazanarak Milli araya çok daha moralli girmek istiyor.



