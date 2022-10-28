3-0 yenik duruma düştüğü maçta Rennes'le 3-3 berabere kalan Fenerbahçe , bu sezon evinde bir başka oynuyor...

Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak bu kulvardaki yolculuğu son bulan sarılacivertliler, sonrasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde Ümraniye (3-3) dün de aynı sonuçla Rennes'le berabere kalan Kanarya, 9 karşılaşmayı kazandı. Toplamda 11 maçta yenilmedi.





VALENCIA RENNES'İ SEVİYOR

Süper Lig 'de 10 golü olan Enner Valencia, Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında ikinci golünü de Rennes'e attı. Ekvadorlu oyuncu, Fransa'daki karşılaşmada 90+2'de penaltıdan fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirmişti

TRİBÜNLERE EŞLİK ETTİ

Bitiş düdüğü ile birlikte Jesus takımı toplayıp, Kadıköy'de kendilerini yalnız bırakmayan tribünleri alkışlattı. Portekizli hoca yapılan tezahüratlara elini havaya kaldırıp eşlik etti.



