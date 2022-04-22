Süper Lig 'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ;'u deplasmanda 6-0'lık skorla yenen Fenerbahçe 'de maçın açılış golünü kaydeden Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'nin bonservisini alması hakkında da konuştu.

Diego Rossi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzde kalan diğer maçlar gibi bu da zor bir maçtı. Ama takım olarak iyi iş çıkardık ve 3 puanı almayı başardık. Şimdi önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz. Kariyerimde atmış olduğum bu adımdan dolayı çok mutluyum. Takımıma yardım ederek katkıda bulunarak buna karşılık vermek istiyorum."



