Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , önceliği stoper transferine vermesine karşın Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için de harekete geçmişti. Forvet için de birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Barcelona'nın kadroda düşünmediği Memphis Depay da gelmişti. İşte detaylar...









CHO GUE-SUNG İDDİASI

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Fenerbahçe ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Birçok isim Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başladı. Bunlara eklenen son yıldız Cho Gue-Sung oldu. İskoçya’da yayın yapan Daily Record, Celtic’in ocak ayındaki ilk hedefinin Güney Koreli forvet olduğunu yazdı. Haberde, Fenerbahçe’nin de 24 yaşındaki golcüyü çok istediği belirtildi. İki takımın, Cho için harekete geçtiği belirtildi. Daily Record, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, Cho Gue-Sung’u takımı için ‘mükemmel bir forvet’ olarak gördüğünü ifade etti. Güney Koreli oyuncu için iki takım arasındaki yarışın şimdilik eşit şekilde devam ettiği, ancak Alman devi Dortmund’un da Cho’yu radarına aldığı belirtildi.

ROSSI'YE BİR TALİP DAHA

Fenerbahçe ile bu sezon iyi bir performans gösteren Uruguaylı yıldız Diego Rossi'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Golcü futbolcuya son olarak İtalya'nın köklü kulübü talip oldu. Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı. Rossi, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Fenerbahçe ile yıldızı parlayan ve Avrupa devlerinin peşine olduğu Arda Güler'in bonservisi için resmi bir açıklamada bulundu. Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler’in bonservisinin yüzde 25’lik kısmını Fenerbahçe’ye vermek için anlaştıklarını söyledi. Soylu, “Arda Güler’in satışı başkanlar düzeyinde konuşuldu. 2.5 milyon Euro’ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euro’luk bedel ve sonraki satışlarından pay biçildi” ifadelerini kullandı.









F.BAHÇE LUİS MURİEL İÇİN BASTIRIYOR

Fenerbahçe, forvet bölgesi için ana hedefini belirledi... Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Kolombiyalı forvet Luis Muriel transferinde artık son düzlüğe girdi. Akşam'da yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Muriel'in serbest kalacak olması nedeniyle maliyeti de yükselmiş durumda.

MALİYETİ 15 MİLYON EURO

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Muriel ile 3.5 senelik mukavele imzalayacağını ve 1.79 boyundaki oyuncunun toplam maliyetinin 15 milyon euro civarında olacağını belirtti. Futbolcunun senelik garanti maaş olarak 3 milyon euro kazanacağı belirtildi. İtalyan Serie A ekibi Atalanta'ya ise 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.

TRANSFER OCAK AYINDA NETLİK KAZANACAK

Kariyerine başka bir ülkede devam etmek ve düzenli şekilde forma şansı bulmak isteyen tecrübeli forvetin, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer hamlesi, İtalyanlara göre ocak ayında gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin tecrübeli Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda, hücum hattı için ekstra futbolculara hayır demeyeceğini belirtmişti. 2019 yılında Sevilla'dan 21.2 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya geçen Muriel, bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Serie A'da 9 karşılaşmada 523 dakika süre alan Kolombiyalı, 1 gol-2 asistlik katkı yaptı. Milli Takım 'da da 45 maça çıkan Luis Fernando Muriel, ülkesi adına 8 gol kaydetti. (Sabah)





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