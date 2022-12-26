Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor 'a 2-0 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray 'ın da İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmesiyle birlikte uzun süredir elinde bulundurduğu liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptırdı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon stoper bölgesinde yaşanılan ekisklik dikkat çekerken sakatlıklar da bu durumu etkiliyor. Kanarya'da Luan Peres'in sakatlığındaki durum belirsizliğini koruyor. Yönetim tarafından da kabul edilen stoper bölgesindeki eksiklik için çalışmaları başladı. Stoper arayışlarına devam eden Kanarya'ya ünlü futbolcunun menajerinden sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...









İLK TAKVİYE SAMET

Stoper hattı içi dört bir koldan yoğun mesai harcanırken Sarı-Lacivertliler’de ilk imzanın Adana Demirspor’un Milli stoperi Samet Akaydın’dan gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlar düzeyinde transfer görüşmeleri son derece olumlu ilerliyor. Galatasaray 'ın da gündeminde yer alan Samet için Akdeniz ekibinin başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet ile ilgilendiğini ifade etmişti.

ALTAY BAYINDIR ŞOKU

Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

GÖZLER POLONYA'DA

Hücum hattına da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’de gündem forvet transferi. Fenerbahçe'nin forvet transferi için bir iddia da Polonya basınından gelmişti. Çıkan haberlerde; Szymon Wlodarczyk şimdiden 'Yeni Lewandowski' olarak anılıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyiyor. Henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda" ifadelerine yer verilmişti. Genç oyuncu için henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Lyon'da forma giyen deneyimli stoper Jerome Boateng'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. fransız ekibinde mutusz olduğu ifade edilenyeni bir takımda formak giymek isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. tecrübeli stoper Fransız ekibinde bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.

G.SARAY VE FIRTINA DA PEŞİNDEYDİ

Alman stoperin adı yaz transfer döneminde yine Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. Boateng'in transferi konusunda son kararı ise Jorge Jesus'un vereceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek ve deneyimli stoper boşa çıkacak.









DEVRE ARASINDA GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki ihtiyacından dolayı tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde eğer bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi. Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi. Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı.







