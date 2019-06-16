Önümüzdeki sezonun Süper Lig’de şampiyon olacak kadrosunu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe’nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal’ın 10 numara isteğini yerine getirmek adına gaza bastı. Listedeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka için girişimlerin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Bundesliga ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Konoplyanka’nın normalde ilk tercihinin Avrupa’nın büyük liglerinde oynamak olduğu ancak şu ana kadar kendisini gerçek anlamda tatmin edecek bir teklif almadığı bildirildi.

Tüm kozlar oynanacak

Bunun üzerine Kanarya’nın, 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için güçlü bir şekilde devreye girdiği ve tecrübeli futbolcuyu ikna etmek adına tüm kozlarını oynayacağı ifade edildi. Geçen sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan atak orta saha oyuncusu, Schalke’de senelik 2.6 milyon Euro kazanıyor. Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Aleksandar Kolarov’un transferi konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Kolarov’un kardeşi Nikola, önceki gün Fenerbahçe’nin, Efes’le oynadığı 3. maçı tribünden takip etti. Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç’la bir görüşme yaptığı öğrenilen Nikola’nın, kardeşinin transferi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov’la 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

Fonseca da izin verdi

Tarafların birkaç konuda yaşanan pürüzleri de halletikten sonra mutlu sona ulaşmaları bekleniyor. İtalyan devinin yeni hocası Paulo Fonseca’nın da, 33 yaşındaki sol bekin takımdan ayrılmasına izin verdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper de oynayabilen Sırp yıldıza, yaklaşık 2.5 milyon Euro senelik ücret verileceği konuşuluyor.