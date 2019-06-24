Son dakika 24 Haziran Pazartesi Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezonda Süper Lig’de tek düşüncesi şampiyonluk olan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve kurmayları, takıma büyük katkı sağlayacak yıldızlar konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki iki önemli isim olan Roma’nın sol beki Aleksandar Kolarov ile Werder Bremen’le olan sözleşmesi sona eren Max Kruse transferlerinde artık sona yaklaşıldığı konuşuluyor.

Sarı-Lacivertliler’in kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenilen Kolarov için kulübüyle yapılan bonservis pazarlıklarında önemli bir yol alındı. Kapıyı 4 milyon Euro’dan açan Roma, rakamı 3 milyon Euro’ya kadar indirdi. Kanarya’nın ise 2.5 milyon Euro’ya çıktığı öğrenilirken, tarafların ortak noktada buluşması artık an meselesi.

Bonuslar da dahil edilecek

Diğer tarafta Almanya’da geçen sezon Bremen’le harika bir sezon geçiren ve 36 maçta 12 gol ve 13 asistle oynayan Kruse için bugün yapılması beklenen görüşmede taraftarların mutlu sonla toplantıdan ayrılmaları bekleniyor. Menaceriyle birlikte Almanya’daki son görüşmeye katılacak olan Kruse’un, içinde bonusların da bulunduğu 3 yıl için senelik 3 milyon Euro’luk sözleşmeye ‘Evet’ diyeceği bilgisine ulaşıldı. Bugün bu işin bitmesi beklenirken, 31 yaşındaki golcünün birkaç gün içinde imzayı atacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

DANI ALVES BOMBASI!

Brezilya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan ve 2 sezondur Fransız devi PSG’nin formasını giyen Dani Alves, kulübüyle yollarını ayıracağını açıkladı. Alves, “Kariyerimde bir sayfayı daha kapattım. Burada hem yeni tecrübeler hem de yeni şeyler öğrendim” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Alves’in, kariyerine üst düzey futbolda devam etmek konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Şimdiden birçok kulüp için adı geçmeye başlayan Brezilyalı sağ bekin, menacerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.

Geçen sezon PSG’de 32 maçta 3 gol atan ve 7 asistle oynayan Alves’le ilgili son kararı Ersun Yanal’ın vereceği iddia edildi.

KAMENI GİTMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak Sarı- Lacivertli kulüple sözleşmeleri süren başta kaleci Kameni olmak üzere, Reyes ve Frey, sezon öncesi başağrıtacak.

Teknik heyetin kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak. Kameni’nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Reyes ve Frey’in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

YANAL VE COMOLLI BULUŞUYOR

Tatilini kısa kesip İstanbul’a dönen teknik direktör Ersun Yanal, soluğu sportif direktör Comolli’nin yanında aldı. Sarı-Lacivertliler’in iki önemli ismi sezon öncesi transferler ve kamp planlaması ile ilgili gelişmeleri masaya yatırıp, son şeklini verecek.

Geçen sezon Süper Lig tarihinin en kötü istatiklerini yaşayan Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa’nın da dışında kalmıştı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe’de Yanal, önceki gün TV8 ve FB TV ekranlarında Fenerbahçe’ye destek amaçlı WinWin programında boy gösterdi. Tecrübeli teknik adam burada iddialı açıklamalarda bulundu.

‘En büyüğü biziz’

Yanal, “Oldukça heyecanlıyım. Biz maça çıkarken heyecan yaşıyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım. Burada çok heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe’nin istediği sonuçları alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin en duyarlı sivil toplum örgütlerinden birisi belki de en büyüğü bizim camiamız. Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olacak. Diğer takımlarımız da yarışacak ama onlar kendilerine göre aralarında sıralamayı belirlesinler. Biz birinci olacağız” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun

FENERBAHÇE'YE GENÇ STOPER

Teknik Direktör Ersun Yanal, Mert Çetin’in geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de, G.Birliği ile gösterdiği performanstan etkilendi, alınmasını istedi. Mert için konuşulan bedel 400 bin euro.

Skrtel'den yanıt yok. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi dolan 34 yaşındaki Slovak savunmacıya yaptığı 1+1 yıllık teklife cevap bekliyor. Skrtel, 2 milyon euroluk önerinin yükselmesini istemişti. 1 hafta içinde Skrtel olumlu bitmezse, yabancı altertanifler gündeme gelecek. (Akşam)

SOLDADO'NUN YENİ TAKIMI NETLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Villarreal kulübünden 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu Roberto Soldado, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertliler'den ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Villarreal kulübünden 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu Roberto Soldado, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertliler'den ayrılmıştı.

İspanya'da yayım yapan Marca gazetesi ise konuyla ilgili olarak paylaştığı haberde Soldado'nun doğduğu Valencia şehrinin takımı olan Levante ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Bununla birlikte Levante kulübünün Soldado'ya imza attırabilmek için Armando Sadiku, Raphael Dwamena ve Roger Marti gibi bazı oyuncuları elinden çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan Soldado'nun daha fazla beklemeye niyetinin olmadığı ve bu nedenle Levante'nin elini çabuk tutması gerektiği kaydedildi.

KOLAROV'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor. İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "İnter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.

Kolarov kararını verdi ve du- belirtildi. rumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum. Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem" diyerek son sözünü söyledi. Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.

(Sabah)

MITROVIC FENERBAHÇE'YE YAKIN

Müthiş bir tempoda transfer sezonunu yürüten Fenerbahçe'de kadroya katılmak istenen önemli isimlerden bir tanesi de 24 yaşındaki Sırp golcü Aleksander Mitrovic. Mitrovic'i küme düşen Fulham'dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı.

İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin F.Bahçe'den geldiği ve Sırp golcünün İstanbul kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Takvim

SKRTEL BEKLİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşmayan Martin Skrtel, hem tatil yapıyor hem de menajeri aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Slovak stoper, Fenerbahçe ile de şu ana kadar temaslarını koparmadı.

Halen sarı-lacivertli kulüple temas halinde olan Skrtel, son bir görüşme daha yapmayı planlıyor. Ayrıca, 34 yaşındaki stopere ülkesi Slovakya dahil İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan teklifler olduğu biliniyor. Şu anda özel spor antrenörüyle idmanlar da yapan tecrübeli futbolcu, yeni kulübünü temmuza kadar belirlemek istiyor.

(Milliyet)

FENERBAHÇE MERT ÇETİN'İ İSTİYOR

Fenerbahçe, Gençlerbirliği forması giyen stoper Mert Çetin’i kadrosunda görmek istiyor.

21 yaşındaki futbolcu ilk etapta yedek kulübesi için düşünülüyor. Orta vadede ise takımda forma ihtimalinin olduğu vurgulanıyor.

(Milliyet)

VOLKAN DEMİREL KALACAK MI?

Volkan Demirel’in Fenerbahçe’deki durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik heyet, yönetime sunduğu raporda Volkan Demirel’in takımda devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi ile ilgili olarak acele etmek istemiyor. Hatta başarılı file bekçisi ile yolların ayrılmasına daha sıcak bakıldığı da ifade edildi.

Yönetimin öncelikle takımın acil ihtiyacı olan bölgelere takviyeleri yapıp ardından Volkan konusunda kesin kararını verecek. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nün kalecisi Altay Bayındır’ı listesine aldı, transfer etmek istiyor.

(Milliyet)

DIEGO REYES PİYANGOSU

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'i gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralamıştı. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 26 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili ülkesi Meksika'dan gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Record gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Yunanistan ligi ekiplerinden AEK, Reyes için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Meksika'ya dönmek istemediğini ve önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğünü söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

ISLA'YI İKİ TAKIM ARIYOR

Şili forması ile Copa America’da boy gösteren Fenerbahçeli İsla, oynadığı futbol ve yaptığı asistlerle gündeme oturdu.

Sarı- Lacivertli ekiple 2020 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan tecrübeli sağ bek, fiyatını da giderek katlarken, İtalyan Fiorentina ve İspanyol Alaves takımlarının da radarına girdi.