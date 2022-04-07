Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da genç ve gelecek vaat eden futbolcular için büyük bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde 6 genç yıldız ile sözleşme yenileyen Sarı- Lacivertli yönetim Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Thijs Dallinga için harekete geçti.

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tarafından takip edilen Hollandalı futbolcu 2. Lig'de 34 maçta 31 gol atıp 8 de asist üretti. 2021 yılında Groningen'den Excelsior'a bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki golcünün sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Dallinga için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor. Kariyerinde 112 maça çıkan genç yetenek, 66 gol ve 11 asiste imza attı. (Takvim)







