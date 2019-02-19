Sarı-Lacivertliler, dış sahada çıktığı 11 karşılaşmada fileleri sadece 5 kez sarsabildi. Bu goller 1-0 kazanılan Konya maçı ile 2-2’lik Galatasaray ve 1-1’lik Bursa beraberlikleri ile 2-1 kaybedilen Trabzon ve 1-0 mağlup olunan Kayserispor karşısında geldi. Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe için bu istatistik, endişe verici. Kanarya’nın ardından 6 ligde en kötü dış saha skor performansını sergileyen takımlar Almanya’dan Nürnberg (10 maç, 6 gol) ve Fransa’dan Amiens (13 maç 6 gol) oldu.