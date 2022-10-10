Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki iyi gidişatını sürdüren Fenerbahçe , şampiyonluk yarışına ve yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nden Fenerbahçe'ye Transfer olan Güney Koreli Kim Min-Jae, performansıyla tüm taraftarları mest etmişti. Taraftarları mest etmekle kalmayan Min-Jae, birçok Avrupa devini peşine takmıştı ve 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden dolayı Napoli'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli yönetim, bu sezon parlayan yıldızlarında aynı sorunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadı.

PORTEKİZLİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

30 MİLYON EURO

Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor.

Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AEK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı.

Sarı-Lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.



