Fenerbahçe'de yönetim, Çaykur Rizespor hezimetinden sonra çalışmayı düşünmediği Teknik Direktör Phillip Cocu’dan kurtulmak için harekete geçti. Başkan Ali Koç’un da görevine son verilmesini istediği Hollandalı hocanın menajeri Rob Jansen, apar topar İstanbul’a çağrıldı.

MASAYA OTURDULAR

Yönetim, dün Jansen ile mukavelenin feshi için pazarlık masasına oturdu. Sarı-Lacivertliler’in görüşmede, “Tazminat maddesi gereğince Cocu’nun alması gereken 2.5 milyon euroyu ödeyelim. Ancak elde edilecek başarıya göre alacağı bonustan vazgeçin” denildi.

GÖZLER COCU'YA DÖNDÜ

Bu konuda son kararı Cocu’nun vereceğini belirten Jansen yönetimden süre istedi. Hollandalı teknik adam, yönetimin “Bonustan vazgeç” teklifini kabul ederse, taraflar arasında son detaylar görüşülecek ve muhtemelen Başakşehir maçından sonra ipler kopacak.

YERLİLER OLMAZSA BUVAC

Fenerbahçe'de yönetim, görevine son verilmesi için geri sayıma geçilen Phillip Cocu sonrası için arayışlarını sürdürüyor. Şu anda ibre Aykut Kocaman ve Ersun Yanal üzerinde. Ancak her iki hoca ile de anlaşılamaması halinde yönetimin rotayı, yabancı çalıştırıcılara çevireceği ve listenin ilk sırasında da Zelica Buvac’ın olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yeniden temasa geçtikleri Boşnak teknik adam ile sezon başında da bir görüşme yapmış, ancak anlaşma sağlanamamıştı. Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Buvac, daha önce Mainz 05, Borussia Dortmund ve Liverpool’da görev yapmış ve 57yaşındaki teknik adam bu 3 takımda da Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp’un yardımcılığını üstlenmişti.

GEREKİRSE YOLLARIMIZI AYIRIRIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin ekim ayı sayısında kaleme aldığı yazısında teknik direktör Cocu ve takımın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç şu ifadeleri kullandı: “Sezona beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaptık. Bu nedenle derin bir mahcubiyet içerisindeyim. Kulüpte eski düzenden yana olan ve başarılı olmamızı istemeyenler için gereken tedbirleri alacağız. İnanarak attığımız adımların karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Ancak bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla geleceğin Fenerbahçe’sini oluşturmaktır. Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz.”

Kaynak: Star