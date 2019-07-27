Max Kruse ve Vedat Muriç gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldızın peşinde. Sarı-Lacivertliler, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen 30 yaşındaki kanat forvet Choupo Moting ile temasa geçti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

TUCHEL İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Teknik Direktör Thomas Tuchel ile sorun yaşayan Kamerunlu oyuncu Moting, Paris'ten ayrılmak istiyor. PSG'nin de yıldız oyuncuya gelecek tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi.

49 kez milli formayı giydi

Kamerun ve Alman pasaportu taşıyan Moting, daha önce Stoke City, Schalke, Mainz, Hamburg ve Nürnberg formaları da giydi. Kamerun Milli Takımı'nda 49 maçta 14 gol attı.

365 maçta 68 gol kaydetti

Geçen sezon Paris Saint Germain ile 31 maça çıkan Choupo Moting, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu kulüp kariyerinde 365 maçta 68 kez rakip fileleri havalandırdı. Choupo Moting, uzun boyu olmasına rağmen gayet atletik hızlı ve çabuk.

Kaynak: Takvim