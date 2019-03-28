Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe’nin, yeni sezonda bu başarısızlığı unutturacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, Viktor Moses konusunda da ilginç bir yol izleme kararı aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, devre arasında Chelsea’den 1.5 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Nijeryalı’nın bonservisini ucuza almanın yollarını arıyor.

SÖZLEŞMESİ 2021’DE SONA ERİYOR

İngiliz basını, Başkan Ali Koç’un, güncel piyasa dağeri 13-14 milyon euronun üzerinde olan Moses için Teknik Direktör Yanal’ın raporu sonrası Chelsea kulübü yöneticileriyle bir görüşme yapıp, “Viktor’un sizinle sözleşmesi Haziran 2021’de bitecek. Haziran 2020’ye kadar ise bizde oynayacak. Biz kendisiyle devam etmek istiyoruz. Size 5 milyon euro verelim, bonservisi bize verin” teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

CONTE DÖNEMİNDE 3 GOL ATMIŞTI

Daily Mirror, Maviler’in yönetiminin de menajer Maurizio Sarri’nin gözüne girmeyi başaramayan Moses için Fener’in yaptığı teklife olumlu yaklaştığını, nihai anlaşmanın sezon sonu olabileceğini duyurdu.Chelsea’den Liverpool, Stoke City ve West Ham United’a da kiralık olarak giden Moses, kariyerinin en iyi sezonunu İtalyan teknik adam Antonio Conte döneminde 2016-2017 sezonunda yaşamıştı.

Kaynak: Star