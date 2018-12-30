Geçen sezonun devre arasında 25 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan, İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. Forvet hattını güçlendirmek adına birçok isimle temasa geçen Sarı- Lacivertliler’in, bu sezon teknik direktör Marco Silva’nın ilk 11’de fazla forma şansı vermediği Cenk için harekete geçtiği öğrenildi. Dün ligde Brighton maçının kadrosuna alınmayan ve Everton’ın oyandığı 22 maçın sadece 7’sinde 11’de forma giyen 27 yaşındaki forveti Kanarya’nın, kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Sezon sonuna kadar yıldız oyuncuyu alıp, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe’nin, menacerler aracılığıyla nabız yokladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yıllık 4.5 milyon Euro!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da oldukça sıcak baktığı Cenk, kulübünden yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor. Deneyimli golcünün ilk düşüncesinin İngiltere’de kalmak olması nedeniyle, Everton’ın bu transfere onay verse bile oyuncuyu Türkiye’ye dönmesi konusunda ikna etmenin Fener’i oldukça zorlayacağı konuşuluyor.

Yusuf Dursun