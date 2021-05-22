Önümüzdeki sezon şampiyonluk için çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başladı. Takımdaki kaliteli yerli oyuncuların sayısını artırmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda da gözünü, kariyerini İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City'de sürdüren Cengiz Ünder'e dikti. Sezon başında İtalyan temsilcisi Roma'dan şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alınan Cengiz, ne yazık ki Ada'da istediğini bulamadı. Teknik direktör Brendan Rodgers'ın, bu sezon 19 maçta görev verdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

EURO 2020'yi bekliyor

Ancak oynadığı maçların sadece 9'unda ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz, bu açıdan hayal kırıklığı yaşadı. Rodgers'ın, düzenli olarak forma şansı vermesinin beklenmediği Cengiz için Kanarya'nın, menajerler vasıtasıyla oyuncunun durumunu sordukları bildirildi. EURO 2020'yi de yeniden kariyerinde bir zıplama olarak gören Cengiz'i listesine alan Fener, şartların oluşması durumunda bu futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Güneş: Oynamadığı için morali bozuk

A Milli Takımımız'ın geniş kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'le ilgili olarak Ay-Yıldızlılar'ın hocası Şenol Güneş, "Cengiz Ünder’in fiziksel bir sorunu yok. Sadece takımında oynamamanın verdiği moral bozukluğu ve sıkıntıları var. Cengiz’i hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Maçlarda göreceğiz, iyi olacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve hırslı. Hedefin büyük olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun