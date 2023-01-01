Fenerbahçe 'nin eski Yönetim Kurulu üyelerinden, 1622 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi (YDK) ve eski YDK Başkanı merhum Yüksel Günay'ın oğlu Cemal Yücel Günay son yolculuğuna uğurlandı. Günay için Dereağzı Tesisleri'nde bir anma töreni düzenlendi.

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, kongre üyeleri ve kulüp personeli de katıldı. Günay'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.