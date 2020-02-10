Fenerbahçe’den Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’den Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye, Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.”

İHA

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