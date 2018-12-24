Fenerbahçe'de forvet transferi için ismi geçen Odion İghalo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca Chelsea forması giyen Michy Batshuayi geldi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin ve Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor. İşte Fanatik'in özel transfer haberleri ve gazeteler yansıyan Fenerbahçe transfer haberi...

Fenerbahçe'den Batshuayi hamlesi!

Forvet transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de gündeme bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi geldi. Sarı lacivertliler, Valencia’da kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu için nabız yoklanacak.

Başkan Ali Koç, FIFA menajeri Meissa Ndiaye ile görüştü. Ondan futbolcuyu ikna etmesini isterken, Chelsea temaslarını ise bizzat Koç yapacak. Kaynak: Akşam

Galatasaray'ın istediği Ighalo! Fenerbahçe'nin gündeminde...

Odion İghalo, 21 golle Çin Süper Ligi’ne damga vursa da takımı Changchun Yatai’nin küme düşmesine engel olamadı. “Kariyerime 2. Lig’de devam etmem” diyen Nijeryalı forvet, sözleşmesini tek taraflı fesh ederek kulüpten ayrıldı. Menaceri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa’ya dönmek istediği kaydedildi. Galatasaray’la adı anılan İghalo, Fenerbahçe’ye de önerildi.

Yanal’dan onay

Ersun Yanal’ın; fizik gücü yüksek, bitirici vuruşları başarılı ve hızlı olan İghalo’ya yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı. Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İghalo’nun hâlâ kendi futbolcuları olduğu belirtildi. Ancak İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki ‘ligden düşerse serbest kalır’ maddesini hayata geçirdi.

Cenk giderse...

Sarı-Lacivertliler, bu nedenle İghalo’nun durumunun netleşmesini bekliyor. Eğer FIFA’dan onay çıkarsa, Fenerbahçe’nin teklif yapacağı kaydedildi. Odion İghalo, Yatai’de forma giydiği 55 karşılaşmada 36 gol atarken, 8 de asist yaptı. İngiliz basını, Everton’ın ocak ayında Cenk Tosun’u satması halinde İghalo’yu kadrosuna katmaya çalışacağını öne sürdü.

‘İronik bir durum’

Odion İghalo, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Kariyerimin en iyi sezonunda ilk kez ligde düşme üzüntüsünü yaşamam ironik bir durum. Önümüzdeki yıl Afrika Uluslar Kupası var. Orada yer alabilmem için üst seviyede oynamalıyım. Yatai’den ayrıldım. Yeni takımım için aceleci davranmayacağım. Şu anda tatildeyim. Her şeyle menacerim ilgileniyor” dedi.

Odion Ighalo kimdir?

1.83 boyunda olan forvet Odion Ighalo 29 yaşında ve Nijeryalı. Futbola 2007 yılında Julius Berger Lagos kulübünde başladı. Ighalo'nun bir sonraki durağı ise Norveç'in Lyn kulübü oldu. Golcü futbolcu buradaki performansının ardından 1.9 milyon Euro bedelle İtalya'nın Udinese takımına tranfser oldu. İlk sezonunda Udinese'de çok fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı oyuncu bir sezon sonra Cesena'ya kiralandı.

Golcü futbolcu daha sonra 3 sezon boyunca Granada ekibine kiralandı. La Liga'da 78 maça çıkan Ighalo 11 gol atma başarısı gösterdi.

Daha sonra Udinese, Ighalo'yu Watford'a 8 milyon Euro karşılığında sattı. İlk sezonunda İngiltere Championshipde 38 maçta 20 gol atan golcü futbolcu Watford ile İngiltere Premier Lig'e yükseldi. 2015-2016 sezonunda Premier Lig'de boy gösteren Nijeryalı golcü 42 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bir sezon daha İngiliz ekibinde forma giyen Ighalo daha sonra Çin'in Changchun YaTai takımına 23 milyon Euro karşılğında transfer oldu.

Kasım ayında sonra eren Çin Ligi'nde Ighalo, Changchun Yatai formasıyla 28 maçta 21 gollük performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin Çin takımıyla olan sözleşemsi gelecek sezon ocak ayında sona eriyor.

Fenerbahçe Barış Alıcı'nın ikizini istiyor!

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş’a gitmesi halinde yerine alternatifini belirledi. Sarı-lacivertli takımın hedefinde TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı var.

Fenerbahçe, sezon başında İzmir ekibinden transfer ettiği Barış Alıcı’nın ikizi Kerim için Altınordu Kulübü ile temasa geçti. 21 yaşındaki sağ bek, bu sezon 13 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Caner Erkin ve Tolgay Arslan bombası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ı istediği biliniyordu. Ancak Fenerbaçe'nin sadece Tolgay'ı değil, Caner Erkin'i de istediği, hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi.

Tolgay'ın rotası Kadıköy...

Tolgay'ın Galatasaray'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasına karşı değil. Ama asıl sürpriz gelişme Caner Erkin'de oldu. Caner'i eski hocası Yanal istiyor.

Caner hala Fenerbahçeli...

Gelen bilgilere göre Caner'in Fenerbahçe'ye transferi çok da düşük bir ihtimal değil. Zira Caner, Beşiktaş için sahada elinden geleni yapsa da Fenerbahçeli olduğunun bilinmesi camiada burukluğa neden oluyordu! Fenerbahçe, 4-5 gün içinde Beşiktaş yönetimi ile pazarlığa oturacak. Sonucu ise herkes büyük merakla bekliyor. (Takvim)

Fenerbahçe Diego Lainez'i istiyor!

Fenerbahçe, Meksika'nın köklü ekiplerinden CF America'nın 18'lik solak yıldızı Diego Lainez'i istiyor. Sol, sağ ve hücumun merkez bölgesinde oynayabilen Lainez için Sarı Lacivertli takımda dikiş tutturamayan Meksikalı savunmacı Diego Reyes'in takasta kullanılacağı öğrenildi