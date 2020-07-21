Fenerbahçe'den büyük pişmanlık! Gidenleri aradılar!

DDDsssFenerbahçe'den ayrılan futbolcular, yeni takımlarında adeta şov yaptı. Sarı lacivertli ekibin geçen sezon bünyesinde bulunan oyuncular yeni ekiplerine önemli katkılar sağladı.

21 Temmuz 2020, Salı 14:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den büyük pişmanlık! Gidenleri aradılar!

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken, takımdan gönderilen oyuncularla ilgili pişmanlık yaşıyor.

2018-2019 sezonunun 6. sırada bitirilmesinin ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılan futbolcular yeni takımlarında adeta şov yaptı.

Ayew, Slimani, Valbuena ve Soldado bu sezonki performanslarıyla dikkat çekti

Andre Ayew yani takımı Sweansea'de 17 gol, 6 asist; Monaco'ya transfer olan Islam Slimani ise 9 gol, 7 asistle mücadele etti.

Olympiakos'un yolunu tutan Valbuena takımına 9 gol ve 23 asistle katkı sağladı. Granada forması giyen Soldado ise sezonu 11 gol , 7 asistle tamamladı.

Kaynak: TRT Spor

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