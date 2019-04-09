Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kafasındaki takımı yaratmak adına transfer listesi için ince eleyip sık dokuyan Ersun Yanal sürpriz bir ismi listesine aldı.

Bir kanatta Moses'ı oynatmayı düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal diğer kanat için ise Galatasaray'ın eski futbolcusunu kadrosunda görmek istiyor. Maliyeti düşük ya da kiralık isimleri gündemine alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı da sürpriz bir şekilde listeye dahil etti.

Hücum gücü yüksek, süratli ve baskılı oynayacak bir takım oluşturmak isteyen Ersun Yanal, RB Leipzig'li kanat oyuncusunu istedi. Yönetim bu isme sıcak bakınca sportif direktör Comolli, 24 yaşındaki Bruma'yı kiralamak için temaslara başladı.

GALATASARAY 13 MİLYON EURO ÖDEDİ

Alman ekibinde ikinci sezonunu geçiren Bruma, bu süreçte takımına 65 maçta 10 gol 5 asistlik katkıda bulundu. Kariyerinde en fazla gol ve asist ürettiği takım olan Galatasaray'da ise Bruma, 85 maçta 15 gol 21 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Star