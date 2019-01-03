Süper Lig'de kabus gibi geçen ilk yarının ardından devre arasında eksiklerini kapatmak isteyen Fenerbahçe, büyük sorunlar yaşadığı stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Neustatder'in performansından hiç memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, Skrtel'in yanına mutlaka yeni bir partner istiyor.

Başkan Ali Koç, Futbol Direktörü Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal, birçok futbolcu için kafa kafaya verip değerlendirmelerde bulunurken Sarı-Lacivertli kulüp, adaylarından biri olan Brezilyalı stoper Messias Junior için resmi adım attı.

TRANSFER İÇİN DEIVID DEVREDE

Fenerbahçe, Brezilya Ligi'nde America Mineiro forması giyen 22 yaşındaki savunmacı için 5 milyon Euro'luk teklifini oyuncunun kulübüne sundu.

Eski futbolcusu Deivid de Souza aracılığıyla transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye, Brezilya temsilcisi Ameica Mineiro'nun rakamı yetersiz bularak 'Hayır' cevabı verdiği ve Sarı-Lacivertli kulüpten 8 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Tolga Kaplan

MİNİ YORUM

Takım küme düştü ama...

Dört sezondur, altyapısından yetiştiği kulübünde forma giyiyor. Son 2 sezonda ise takımın vazgeçilmez ismi oldu. Ortalama 35-40 maçta sahada kalan istikrarlı bir oyuncu. America MG bu sezon küme düştü ancak Messias o kötü takım içinde ayakta kalan ve performansıyla piyasası olan bir oyuncu. Bu sene 3-4 maçını izledim; uzun boyuna karşın hantal değildir, mesafe uzadıkça hızlanır. Önde oynama isteği olan Ersun Yanal için bu iyi bir özellik. Çok güçlü ve ikili mücadelelerde ayakta kalıyor. Topu oyuna sokma konusunda ortalama bir oyuncudur. Ancak 22 yaş ve oynanan 2 sezon. İlk kez evinden ayrı kalacak olması... Bunlar soru işareti. Tabi transfer böyle bir şey, tüm bunları göze alarak yapılması gerekiyor. Kağıt üzerinde hem kısa hem uzun vadede iyi bir yatırım bana göre.