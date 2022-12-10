Fenerbahçe , devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. İlk olarak stoper takviyesi doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşan Kanarya, şimdi de hücum hattına takviye için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli kulübün 1 numarası Aboubakar.





Ancak her ihtimale karşın Olayinka ve Semenyo da alternatif listede yer alıyor. Asıl bomba ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yıldızıyla ilgili. Sarı Lacivertliler'in yıldız isim harekete geçeceği iddia ediliyor.

Alkışlar Mert Hakan Yandaş'a

Mert Hakan Yandaş, bu sezon en şanssız oyunculardan biri oldu. İki farklı sakatlık yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin oynadığı 25 resmi maçın sadece 8’inde görev yapabildi. Mert Hakan, son olarak 2 Ekim’deki Beşiktaş derbisinde forma giymişti. Başarılı orta saha oyuncusu sonunda sakatlığını atlattı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında sahalara dönüş yapan Mert Hakan, performansıyla alkış aldı.

Yıldız futbolcu Vallecano maçında 60. dakikada, Villarreal karşısında ise 66’da oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş, son oynanan Alanyaspor mücadelesine ise ilk 11’de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, 28. dakikada İrfan Can’a güzel bir asist yaptı. Mert Hakan, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen çok iyi bir dönüş yapmayı başardı. Jorge Jesus’u seçim konusunda en çok zorlayan bölge olan orta sahada, 28 yaşındaki oyuncu da rekabete dahil oldu ve formayı ne kadar çok istediğini gösterdi.





Luan Peres bilmecesi

Brezilyalı oyuncu, Rennes ile deplasmanda oynanan maçta yan kale direğine çarparak dizinin arka bölümünden sakatlanmıştı. Luan Peres’in sıkıntı yaşadığı bölge nedeniyle ameliyat tercih edilmemişti. Ancak başarılı savunmacı bir türlü sahalara dönemedi. Sambacı, Antalya kampı öncesi takımla topsuz çalışmalara başlamıştı. Takım kamptayken, İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Luan’ın ağrılarının yine arttığı öğrenildi. 28 yaşındaki stoperin sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Serdar Dursun için Hull iddiası

Hazırlık maçlarının yıldızı olan 31 yaşındaki forvetin ara transfer dönemindeayrılması bekleniyordu. Schalke, Serdar Dursun’u çok istese de işi bonservis bedeli ödemeden bitirmeye çalışması nedeniylesüreç durmuştu. Milli oyuncuyla ilgili son iddia ise Hull City. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, Türkiye’den transferlere devam edeceğini açıklamıştı. Sezon başında Allahyar ve Ozan Tufan’ı bonservisiyle Pelkas’ı ise kiralık olarak kadrosuna katan Hull’un Serdar’a da teklif yapacağı öne sürüldü.

Samet Akaydın bitmek üzere

Fenerbahçe, Samet Akaydın için ezeli rakipleriyle girdiği transfer yarışını kazanmaya çok yakın. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Samet’le yapılan görüşmelerde de kısa sürede anlaşma sağlandı. Kulüpler arasında artık son detayların konuşulduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk bombasının 28 yaşındaki savunmacı olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim böylece defanstaki eksiği yerli bir oyuncuyla gidererek çok değerli olan yabancı kontenjanını farklı bir bölge için kullanabilecek.









Bir numaralı hedef Vincent Aboubakar

Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası hücum bölgesini güçlendirme girişimleri başlamıştı. Savunmayı yerli bir oyuncuyla takviye etmek, yabancı yıldızlara yönelme konusunda yönetimin elini rahatlattı. Bir numaralı hedef Vincent Aboubakar. Kamerunlu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler girişimleri sürdürüyor.

Al-Nassr ile anlaşma sağlanamaması halinde ise sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Slavia Prag’ın yıldızı Peter Olayinka ve Bristol City’li Antoine Semenyo için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Listeye yeni isimler de eklenebilir.

Asıl bomba Dominik Livakovic

Portekiz’den, daha önce hiç gündemde olmayan kaleci transferiyle ilgili bomba bir iddia geldi. Buna göre, Hırvatistan’ın Dünya Kupası’ndaki başarısında büyük pay sahibi olan kalecisi Dominik Livakovic için Benfica, Fenerbahçe ile yarışıyor!

Normalde Sarı Lacivertliler’de kaleci takviyesi düşünülmüyor. Ancak Altay Bayındır için başta Inter ve Ajax olmak üzere birçok takım devrede. Yıldız file bekçisinin ayrılma ihtimaline karşılık Hırvat kaleci gündeme alınmış olabilir. Ülkesinde Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki file bekçisinin 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.



