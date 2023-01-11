Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe , ligin Dünya Kupası arasına kadar olan kısmında aldığı sonuçlarla zirvenin sahibi olmuştu. Sezonun ilk döneminde oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra yaşadığı düşüşle zirveyi rakibi Galatasaray 'a bıraktı. Son olarak 18. haftada oynanan derbide rakibine 3-0'lık skorla mağlup olan Kanarya, Süper Lig'de 2. sırada 35 puanla yer alıyor.

Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

Yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve son dönemin parlayan savunmacısı Samet Akaydın transferini bitirdi. Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

HAZARD TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİP

Chelsea'de sergilediği başarılı performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamış olsa da yine iddialı bir şekilde Premier Lig'e dönebilir. Premier Lig'in lideri Arsenal'in Eden Hazard için devrede olduğu ifade ediliyor.

CAULKER'DAN SKANDAL İFADELER!

31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Caulker'ın sözleri..."Vitor Pereira, daha ilk günden beni istemediğine karar verdi. Kiralık gönderilmeden önce 2 ay boyunca beni küçük düşürdü. Fenerbahçe'de geçen 18 ay sancılı geçti. Çoğunu Fenerbahçe'ye gitmeyi seçtiğim için kendime kızarak geçirdim ve sonra net bir şekilde düşünmemekle birlikte, başka bir yerde fırsatlarım varken yazın Türkiye'de kalmak için başka bir yanlış karar daha verdim."

GÜNDEMDE ALEXIS SANCHEZ

Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Şilili oyuncu Alexis Sanchez'i gündemine aldı. Sport.fr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde tecrübeli golcü için Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi. Haberde oyuncunun artan yaşı sebebiyle daha fazla Fransa'da forma giyemeyeceğini düşünerek farklı bir maceraya atılabileceği ifade edildi.

SANCHEZ GELİRSE PEDRO YOLCU

Öte yandan sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Marsilya'da Igor Tudor'un düzenli olarak forma verdiği başarılı oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde 7 golü var. Yaz transfer döneminde Inter'den ayrılma kararı alan Sanchez ile Galatasaray da yoğun şekilde ilgilenmişti ancak Şilili oyuncu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı. (Sabah)







