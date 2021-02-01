Karagümrük’ün, Ademi’nin kiralanmasına karşılık sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç stoperi verdiği iddia edildi. İstanbul ekibi ise bunun doğru olmadığını açıkladı. Ancak Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıdan vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük’ün, “Yeni sözleşmeyi geri çevirdi” dediği Fatih Kuruçuk ile sezon sonu için anlaşma sağlamaya yakın.