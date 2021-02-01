Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Fatih Kuruçuk...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Karagümrük, Sarı-Lacivertliler’in kadroda düşünmediği Kemal Ademi’yi kiralamak için teklif yaptı. Görüşmeler sırasında Fatih Kuruçuk ismi gündeme geldi.
Karagümrük’ün, Ademi’nin kiralanmasına karşılık sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç stoperi verdiği iddia edildi. İstanbul ekibi ise bunun doğru olmadığını açıkladı. Ancak Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıdan vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük’ün, “Yeni sözleşmeyi geri çevirdi” dediği Fatih Kuruçuk ile sezon sonu için anlaşma sağlamaya yakın.