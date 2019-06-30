Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse'yi kadrosuna katarak transferde bombayı patlatan Fenerbahçe'nin gündemine bir başka santrfor daha geldi. İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Sarı Lacivertliler'in geçtiğimiz ay yaşadığı finansal düzensizlikler nedeniyle Serie C'ye düşürülen Palermo'nun golcü futbolcusu George Puscas ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde İtalya Futbol Federasyonu tarafından Serie D'ye düşürülme ihtimali bulunan Palermo'nun hâlihazırdaki en değerli oyuncusu Puscas'ı satarak nefes almak istediği ifade edilirken 23 yaşındaki Rumen golcüyü Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa ve Serie B'den bazı kulüplerin de istediği öne sürüldü. Yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler