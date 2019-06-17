Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya, bu transferin ardından gözünü bu kez de Beşiktaş’ın peşinde olduğu başka bir gurbetçiye çevirdi: Mert Müldür... Rapid Wien’de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti.

Savunma onun işi

Fenerbahçe, Mert’in kulübü ve menaceriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Viyana doğumlu oyuncu, kariyerini Süper Lig’de sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, Mert Müldür’le bire bir görüşme yaparak genç futbolcuyu Beşiktaş’ın elinden kapmaya kararlı.