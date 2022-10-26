Fenerbahçe , bilet transferine ilişkin yeni bir karar aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rennes maçı ile birlikte devreye girecek yeni uygulamaya göre alınan biletler, başka bir Passolig kartına transfer edilmeyecek.





Taraftarların bilet bulmakta zorlanmaları sonucunda bu durumu ticarete çeviren fırsatçıların engellenmesi adına bu kararın alındığı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5.hafta mücadelesinde karşılaşacağı Rennes maçıyla başlamak üzere Kombine Kart sahibi olan ve online olarak satışı yapılmış tüm bilet alımlarına, başka bir Passolig karta transfer yapmanın mümkün olmayacağı kararını vermiştir.

Sezon başında ciddi sayıda kombine satışı yapan Kulübümüzün, maçlarımızda satışa çıkarabildiği bilet adedi ne yazık ki talebi karşılayamamaktadır.

Fenerbahçe aidiyeti ile imkanlarını zorlayan taraftarlarımızın mağduriyet ve şikayetleri dikkate alınarak, bu durumu ticarete çeviren fırsatçıların engellenmesi ve illegal bilet transferinin önüne geçilmesi amacıyla bu karar alınmıştır.

Kulübümüz, sezon başından bugüne taraftarlarımızın artarak uğradığı mağduriyeti önlemek ve iyi niyetli taraftarlarımızın haksızlığa uğramasının önüne geçmek adına attığı bu adımda kararlıdır.

Gelinen noktada süreç gözlemlenerek mağduriyetlerin tamamen önüne geçilmesi adına gereken adımlar da atılacaktır.

Bu doğrultuda yapılan ilk güncelleme ile kombine sahibi olup maça gelemeyecek taraftarlarımızın, Kulübümüze yapacakları kimlik ibrazına istinaden, kombinelerini aynı soy ismi taşıyan aile bireylerine devretmeleri sağlanacaktır.

Rennes maçımız itibarıyla başlayacak bu uygulama ile biletleme@fenerbahce.org adresine mail atılması gerekmektedir.

Takımımızın, Süper Lig’de oynayacağı Sivasspor ve Giresunspor maçları sürecinde de gereken gözlemler yapılacak; amacı sadece Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına adımlar atılmaya devam edilecektir.

Ayrıca Kulübümüzün bu kararının ardından kötü niyetli işlemlerin devam ettiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili de gereken inceleme ve işlemler yapılmaktadır.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız"