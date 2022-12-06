Dünya Kupası arasında kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar transferde de girişimlere başladı.

Serdar Sarıdağ'ın Skorer Tv canlı yayınında verdiği habere göre; Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe 'den yapmayı planlıyor. Sarıdağ, "Haberler doğru. Görüşmeler yapılıyor. Devre arasında bu transferin yapılması düşünülüyor." dedi. İşte detaylar...









"CANER'İ YAZANLAR ŞENOL GÜNEŞ'İ TANIMAMIŞ"

"Şenol Güneş transfere girmez görüşme yapmaz. Caner Erkin haberlerinin kim yazdı bilmiyorum ama Şenol Güneş'i tanımıyor. Beşiktaş'ta Umut, Masuaku ve Tayfur Bingöl gibi 3 tane sol bek var. Caner'i bir daha alır mısın? Beğendiğimi bir futbolcu ama 3 sol bek varken Caner'i alırsan daha acil bölgeler için yapman gereken transferleri arka plana atmış olursun. Orta saha, sağ bek ve Ghezzal'ın yerine transfer yapılması gerekiyor."

"BEŞİKTAŞ, GHEZZAL SÜRECİNİ YANLIŞ YÖNETTİ"

"Ghezzal'da para ile ilgili bir sıkıntı yok. Beşiktaş bu süreci kötü yönetti. Ghezzal'ın kendisi de kötü yöetti. Ghezzal kendine bakmamış, dikkat etmemiş. Bir futbolcuyla kontrat yapıp yılda 3 milyon Euro veriyorsan Ghezzal'ı serçe parmağına kadar takip edeceksin. Ghezzal'ın sakatlığında kendi hatası olsa PSG'de oynamış olsa ne derler? Bu kontratları yaparken kulübün anahtarlarını oyunculara vermeyin. Kruse'nin röportajını okudum "Maaşım ödenmezse serbest kalırım maddesi vardı" ifadeleri vardı. Bu nasıl madde? Bu kontratlar kulübü futbolcunun menajerlerine verme kontratlarıdır. Larin'i görüyorsunuz Belçika'da... Ghezzal'ın kontratı yapılırken bu anlamda bir problem yaşandı. Ghezzal'daki hata Alex Teixeira'da da oldu. Aynı hata Weghorst'ta da oluyordu Galatasaray maçında. Kendini riske atmıştı ama hoca oynatmayacak. Hoca da Weghorst'u oynatmadığında oyuncunun küseceğini düşündü."

"CANER ERKİN İLE HİÇBİR GÖRÜŞME YAPILMADI"

"Aboubakar transfer listesinde bile yoktu ama son anda alındı. Şu an için Caner Erkin ile hiçbir görüşme yapılmadı ama transferde dün dündür bugün bugündür. Türkiye'de bugün sol bek sıkıntısı yaşayan takımlara bakalım. Şu anda Caner değil Beşiktaş'ın sol bekinde Roberto Carlos da olsa bu sistemde faydalı olamaz. Adriano da olsa bir faydası olamayacaktı. Tek mesele sol bek değil. Orta saha yok takımda."









"ROSIER 'KARTAL' OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

"Rosier hızının, gücünün ve yeteneğinin farkında değil. Bir kartal düşünün tavuk kümesinde yaşıyor. Rosier de bu şekilde. Kendisinin kartal olduğunun farkında değil. Şenol Güneş'in uğraştığı tek nokta Rosier'e kartal olduğunu hatırlatıyor. İlk geldiğinde adamı göremiyordun. Fotoğrafını çekemiyordun o kadar süratli. Gücünün farkında değil."

"AYRILIKLAR KAMP SONRASI BELLİ OLACAK"

"Masuaku ile yolların ayrılacağı söyleniyor ama hoca söylüyor mu? Hocanın demeçleri doğru. İki tane maç oynandı. Şimdi Antalya'da kamp çalışmaları var orada yapılacak hazırlık maçları oynanacak. Ardından Türkiye Kupası ve lig başlayacak. Bu sürecin ardından transfer dönemi başlıyor. Bu süreçte hoca tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra kararını verecek. Saiss, Weghorst ve Masuaku'ya kim ne diyebilir? Redmond, Dele Alli gibi isimler kadroda. Şenol Güneş, Dele Alli'nin yüzde 30'unu kazansın lig biter. Dele Alli şu an iyi gidiyor. Şenol Güneş ile iletişimi de iyi diyor. Bir baba-oğul ilişkisi diyemem tabi."









"ZAJC HABERERİ DOĞRU! DEVRE ARASINDA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Miha Zajc'ın sezon sonu kontratı bitiyor Fenerbahçe ile ve oynatmıyorlar. Beşiktaş'ın Zajc'ın menajeriyle görüşme gayet doğal ve bu haber doğru. Fenerbahçe'de çok orta saha oyuncusu var. Az şans bulması da normal. Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Büyük takımlar kendi aralarında oyuncu takasını görüşebilirler ama taraftar baskısı var. Taraftar kasaya değil saha içine bakıyor. Beşiktaş'ın devre arasında Zajc'ı almaya çalıştığını duydum. Görüşmeler sezon sonu için yapılıyor ama öne çekmeye çalışıyorlar. Resmi bir görüşmeden ziyade dolaylı yoldan bir görüşme gerçekleşti çünkü Zajc'ın sözleşmesi devam ediyor. Bu arada menajer Beşiktaş dışında Avrupa'dan da bazı ihtimaller olabilir mi bunu araştırıyor."

"GÜNEŞ, ONUR BULUT'U İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI"

"Şenol Güneş, Onur Bulut'u istediğini zaten açıklamıştı. Bu 'Ben bir sağ bek istiyorum' demek. Rosier'in ne olacağı belli olmaz bir bakmışsın kırmızı kart görmüş. Rosier sahaya çıktığında bir dahaki maçta oynayıp oynamayacağının endişesi var Şenol Güneş'te... Galatasaray maçında bir sonraki maçta oynasın diye oyundan aldı. Rosier'in Galatasaray maçı öncesinde ve maçta sakatlıkları oldu. Necip girdi yerine. Karşısında oyuna yeni girmiş bir Kerem vardı. Maç daha farklı da bitebilirdi. Beşiktaş taraftarı kendini yırttı 3 senedir. Beşiktaş'ın kadro planlamasını son 2-3 senedir kim yapıyor çok merak ediyorum. Şenol hoca kadro planlamasına baktığında eksiklikleri gördü. Bu son kadro planlamasını yapan kim gerçekten çok merak ediyorum."

"N'KOUDOU'YA TEKLİF GELİRSE ANINDA GÖNDERİRLER"

"Transfer döneminde N'Koudou bildiğimiz N'Koudou gibi oynarsa teklif geldiği anda gönderirler. Hoca ileride oynayan oyunculardan top kaybı yapmamalarını istedi. N'Koudou bu alanda dünyanın öne gelen oyuncularından biridir. N'Koudou'nun son maçlarına bir bakın hep top kaybı yapıyor."

"SERGEN YALÇIN, SERDAR'I PARLATACAĞINI BANA SÖYLEMİŞTİ"

"Şenol Güneş kamptaki herkesten çok memnun. Utku Yuvakuran'ı götürdü kampa. Utku kadro dışı kalmıştı. Bu nasıl planlama? Valerien Ismael, Utku'yu kadro dışı bırakmıştı. Ben Beşiktaş kulübünün yerinde olsam Valerien Ismael'e tazminat davası açarım. Serdar Saatçı ileride iyi yerlere gelirse bu davayı açarım. Bir kulüp Utku'yu kenarda tutacağına ona bir kulüp bulmalı. Sergen Yalçın, Ersin'le ligi; Utku ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Sergen Yalçın kadar genç oyuncu oynatma konusunda cesur bir teknik direktör görmedim. Son dönemlerde bunu görmedim. Ajax maçını hatırlayın. Sergen Yalçın bana dedi ki 'Ben Beşiktaş'ta kalsaydım Ersin ve Rıdvan'dan sonra Serdar'ı da kazanacaktım.' dedi.







