Fenerbahçe son dakika transfer haberi. Fenerbahçe takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Nenad Bjelica ile temaslarını sürdürürken, bir yandan da transfer harekatına başladı. Sarı Lacivertli ekibin, Kayserisporlu Bernard Mensah için dev bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Gana basınından Ghanasoccer'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Kayserispor'a 3.6 milyon Euro ve 2 oyuncu teklif edecek. Takasta önerilecek isimlerin ise Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan olduğu ifade edildi. Ocak ayında Beşiktaş'ın transferi için uzun süre çaba sarf ettiği Mensah, sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalmaya karar vermişti.

Yıldız oyuncuyu takımdan tutmak isteyen Kayseri ekibinin bu teklife sezon sonunda cevap vereceği kaydedildi.

Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı futbolcu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı. 8 ve 10 numara oynayabilen Mensah, ülkemize Kasımpaşa formasıyla adım atmıştı. Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mensah'ın bonservisini 3.6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den almıştı.

Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirmiş ve geleceğiyle ilgili gündem yaratan açıklamalar yapmıştı. Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını vermişti.



