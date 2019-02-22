Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı biletleri ile ilgili son dakika açıklaması
Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli takım bu maçın biletleri ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama geldi.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri ile ilgili Sarı-Lacivertli takımdan açıklama geldi.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama
Fenerbahçemizin, 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için kulübümüze başvuruda bulunarak bilet taleplerini ileten tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Bu doğrultuda, taraftarlarımızdan gelen 7.000’e yakın bilet talebine karşılık kulübümüzün Vodafone Park’ta sahip olduğu bilet sayısının sadece 2.024 adet olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak isteriz.
Deplasman şartlarında sahip olduğumuz bilet sayısı göz önüne alındığında, kulübümüze iletilen taleplerin neredeyse %70’ine olumlu yanıt vermemiz maalesef matematiksel olarak mümkün olamamıştır.
Dün akşam itibariyle bilet talepleriyle ilgili serzenişte bulunan tüm taraftarlarımıza bu hususları önemle hatırlatır, kayıtsız şartsız Fenerbahçemizin yanında olan tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkürlerimizi sunarız.
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