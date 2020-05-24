Fenerbahçe, geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma törenini bu Ramazan Bayramı'nda corona virüs nedeniyle online olarak gerçekleştireceğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşmamızı bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalımızdan online olarak düzenleyeceğiz.

FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabımızdan yayınlanacak olan bayramlaşma törenimiz 26 Mayıs Salı günü saat 11:00’da başlayacaktır.

Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, YDK Başkanımız Vefa Küçük ve sporcularımız online katılarak bayram mesajlarını camiamızla ve Kongre üyelerimizle paylaşacaklar.

Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için Fenerbahçe Youtube hesabında ve FBTV’de sizleri bekliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"