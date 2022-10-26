Süper Lig 'de son haftalarda hakem kararları oldukça tartışıldı. Fenerbahçe 'nin Ankaragücü maçının ardından Galatasaray 'Utanç Vesikası' başlığıyla bir açıklama yapmış ve Fenerbahçe'den bu açıklamaya 'Zamansız Hezeyan' başlığıyla cevap vermişti. Ezeli rakiplerin 'Demeç Savaşları' son haftaya da taşındı. Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir ile oynanan maçın ardından Galatasaray'a mail yoluyla bir talepte bulundu. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları...

Süper Lig'in son haftalarında hakem kararları oldukça tartışılmaya başlandı. Süper Lig'in 10. haftasında oynana MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından gece geç saatlerde Galatasaray Spor Kulübü 'Utanç Vesikası' adı altında sert bir açıklama yayınladı.





Galatasaray'ın bu açıklamasına Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın açıklamasına "Zamansız Hezeyan" başlığıyla cevap verdi. Ezeli rakiplerin 'Demeç Savaşları' spor kamuoyunun gündemine otururken geçtiğimiz hafta içi Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bir basın toplantısı düzenleyerek 'Türk futbolu için adalet' başlığı adı altında Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını fakat haksızlığa uğrayan tüm takımlara GS TV'nin ekranlarının açık olduğunu belirtmişti.

Erden Timur düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Futbol için adalet' diye olacak o programlar. Tüm haksızlığa uğrayan kulüplerin açık kürsüsü burası. Çünkü Galatasaray bu memlekete birçok sporu getirmiş öncü bir kurumdur. Adalet mücadelesi tek başına verilmez. Tüm sinsi hareketler, küçük akıllı, Türk futbolunu daha beter hale getirmek için bunu planlayanların nerede ne yaptığını göstermek için tüm mecralarımız açık. Herkes gelip istediğini konuşacak. Tüm hatalar, kasıtlı yanlışlar orada gün yüzüne çıkarılacak."

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TARTIŞILAN POZİSYON

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 0-0 eşitlik ile geçildiği sırada Fenerbahçe, Lincoln'ün içeri çevirdiği topa müdahale eden Ömer Ali Şahiner'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.









EROL BİLECİK'TEN GÖNDERME

Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Fenerbahçe 'nin Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Erol Bilecik, Erden Timur'un basın toplantısına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Bizde bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz."

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TALEP

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçında Ömer Ali'nin de yer aldığı penaltı pozisyonunu Galatasaray'a göndererek pozisyonun yayınlanmasını talep etti.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'a pozisyonun videosu gönderildi.

Ömer Ali'nin penaltı pozisyonu için yayınlanma talebinde bulunuldu.



