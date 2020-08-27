Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe Kulüpler Birliği ile ilgili çıkan haberler hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

27 Ağustos 2020, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'yle anlaşma sağladığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

Son birkaç gündür, bazı mecralarda Kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.

Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.


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