Fenerbahçe 'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve daha sonra Luzern'e transfer olmuştu. Max Meyer, İsviçre liginde attığı gollerle resmen döktürüyor.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Ligi takımı olan Midtjyllland'a kiralık olarak gitmiş ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan Alman oyuncu, İsviçre ekibi Luzern'e transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Max Meyer, 1 gol atabilmişti.

Sarı lacivertli takımda uzun süredir şans bekleyen ancak istediği süreyi alamadığı için forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Meyer'in yüzü Luzern'de güldü.

Luzern'de kendisini bulan Max Meyer, 7 maçta tam 6 gol kaydetti. Son oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gole imza atan Alman futbolcu, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Max Meyer 6 yılın ardından kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.

"GOLLERİ OĞLUMA ADIYORUM"

Maçtan sonra Meyer, "Kazanmamız önemli, sonunda kendimizi tekrar ödüllendirdik. Gol atmak her zaman harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

Oğlu stadyumda olan Meyer, "Taraftarları mutlu etmek için buradayız. Geri kalan bizi ilgilendirmiyor. Kazanmak zorundaydık. Attığım golleri oğluma adıyorum" dedi.