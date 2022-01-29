Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Everton’ın sahibi Moshiri ile görüşmüştü. Toplantı son derece olumlu bir şekilde bitmesine rağmen İngiliz ekibinin taraftarları Vitor Pereira’ya sert bir şekilde karşı çıktı. 53 yaşındaki çalıştırıcı şimdi Everton’dan gelecek haberi bekliyor. Pereira, taraftarın tavrıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Birçok ülkede çalıştım, şampiyonluklarım var. Kişiyi tanımadan yargılayamazsınız. Ancak taraftarların hislerini anlayabiliyorum, kulüp son yıllarda başarılı olamadı” yorumunu yapmıştı.