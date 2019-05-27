Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara Antalyaspor maçıyla veda etmişti. Kadroda yer almayan Fransız yıldız, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Aykut Kocaman döneminde Marsilya'dan transfer edilen Valbuena, 71 maçta forma giyerken 12 gol, 24 asist kaydetti.

Büyük fedakarlık yaptı

Valbuena, 3.2 milyon Euro aldığı Fenerbahçe’yle sözleşmesinin gelecek sezon için direkt aktif olmasını önlemek için kontratındaki bir maddeden vazgeçip fedakarlıkta bulunmuştu. Trabzonspor maçı ile bu sezon Fenerbahçe formasını Avrupa ve ligde toplamda 25. kez terleten Valbuena'nın karşılaşma öncesi yönetimle yaptığı görüşmede, yıldız oyuncudan sözleşmesindeki maddeden vazgeçilmesi istenirken 33 yaşındaki yıldız bu talebe olumlu yanıt vermiş ve madde ortadan kaldırılmıştı.



